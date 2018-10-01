Футбол

Криштиану Роналду: «Начинается лучшая часть Лиги чемпионов»
Спорт-Экспресс
02:44

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Янг Бойз" (1:2) отметил, что впереди у туринского клуба очень важные игры. Он добавил, что в команде все настроены позитивно.
Спорт-Экспресс02:44

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Криштиану Роналду: «Дальше начинается замечательная часть Лиги чемпионов»

Sportbox.RU03:02

Криштиану Роналду: «Дальше начинается замечательная часть Лиги чемпионов»

Матч ТВ03:02

Криштиану Роналду: «Начинается лучшая часть Лиги чемпионов»

Спорт-Экспресс02:44

Роналду: «Начинается прекрасная часть Лиги чемпионов»

Евро-футбол.ру02:31

Роналду: теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов

Чемпионат01:59

Криштиану Роналду: «Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов»

Sports.ru02:40

Роналду: «Я с лёгкостью мог бы забить пару мячей, но это футбол»

Soccer.ruвчера в 20:43
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Обновлено в 08:10
Футбол

Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

Обновлено в 07:11
Футбол

Главный тренер ЦСКА назвал разгром «Реала» историческим с ложкой дегтя

Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко выразил восторг игрой своей команды против мадридского "Реала" в матче Лиги чемпионов, прошедшем в Мадриде и завершившемся со счетом 3:0 в пользу армейцев.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32
Футбол

На матче «Славия» – «Зенит» ожидается до 19 тысяч зрителей

Обновлено в 07:33
Футбол

Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар ногой в голову

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер извинился перед защитником "Аякса" Николасом Тальяфико.
Обновлено в 07:59
Футбол

Венгер оценил перспективы Зидана в качестве тренера команды АПЛ

По мнению Венгера, Зидан вполне может возглавить одну из команд АПЛ.
Обновлено в 08:48
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Робер Пирес: «Я бы не поменял Дембеле на Неймара»

Дембеле делает на поле вещи, которые мы делали в детстве. Ему нужно подтянуть дисциплину, но он все еще молод.
Обновлено в 04:28
Футбол

Моуринью не отпустит игроков «МЮ» на Рождество домой к семьям

Сообщается, что предыдущие годы 25 декабря игроки «МЮ» тренировались только утром, после чего их отпускали к семьям праздновать Рождество.
Обновлено в 07:56
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Хавбек «Валенсии» Гедеш пропустит до 2 месяцев после удаления грыжи

Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу будет проведена операцию по удалению грыжи.
Обновлено в 08:04
Футбол

Кечинов: рассчитываю, что «Краснодар» поймает «Севилью» на контратаке

Бывший нападающий сборной России по футболу и московского "Спартака", шестикратный чемпион страны Валерий Кечинов выразил надежду, что "Краснодар" сможет поймать испанскую "Севилью" на контратаке и добиться положительного для себя результата в матче группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 08:22
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Фанаты «Ливерпуля» всемером избили болельщика «Наполи»

Обновлено в 08:41
Футбол

Парфенов поедет на стажировку во время зимней паузы в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов заявил, что зимние сборы екатеринбургская команда проведет на Кипре.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол

«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

"Валенсия" одержала победу над "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:54
Футбол

Матч «Марсель» — «Бордо» перенесён из-за протестов во Франции

Матч 18-го тура чемпионата Франции «Марселя» с «Бордо» перенесён на неопределённый срок.
Обновлено в 04:49
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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