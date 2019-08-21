Футбол

Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем годуСпорт день за днем 04:45

Возможно, что завершу карьеру уже в следующем году.
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Криштиану Роналду: «Возможно, завершу карьеру в следующем году. А могу и до 40 доиграть»

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Роналду допускает, что может завершить карьеру через год

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Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году

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Роналду: «Я могу как завершить карьеру в следующем году, так и играть до 41 года»

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Роналду: «Не думаю, что в футболе есть большие рекордсмены, чем я»

Soccer.ruвчера в 22:51
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
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Обновлено в 07:31
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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

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В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
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Футбол

Кононов — о хет-трике Зе Луиша: пожелал ему стать лучшим игроком в Примейре

Что касается хет-трика Зе Луиша в матче за «Порту», то, когда он уезжал, я пожелал ему стать лучшим игроком чемпионата Португалии.
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Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
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Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
Обновлено в 02:04
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По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
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Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

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Обновлено в 11:09
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Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:26
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Назван самый высокооплачиваемый актер года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
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Заместитель Председателя Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева провела с жителями Михайловска встречи, посвященные вопросам образования и здравоохранения.
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Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз

Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено в 10:22
Футбол

ФК «Черноморец» примет дома «Армавир»

В предыдущем раунде Кубка России подопечные Эдуарда Саркисова в дополнительное время обыграли еще одного соседа — ФК «Биолог» из Новокубанска.
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Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
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Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы

21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
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Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро

Обновлено в 08:59
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис

С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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