Футбол
Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем годуСпорт день за днем 04:45
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Роналду: «Я могу как завершить карьеру в следующем году, так и играть до 41 года»
Sport24.ruвчера в 22:39
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика
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Возвращение России в "большую восьмерку" зависит от прогресса в мирных переговорах по ситуации на Украине и реализации минских соглашений.
Обновлено в 12:36
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Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
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Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Футбол
Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНа
Футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 11:28
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
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Футбол
Кононов — о хет-трике Зе Луиша: пожелал ему стать лучшим игроком в Примейре
Что касается хет-трика Зе Луиша в матче за «Порту», то, когда он уезжал, я пожелал ему стать лучшим игроком чемпионата Португалии.
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Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Технологии
ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»
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Обновлено в 02:04
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
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Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Авто
В России изменились ценники на три модели Skoda
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Общество
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
Обновлено в 12:24
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Здоровье
Ольга Тимофеева контролирует образование и здравоохранение Ставрополья
Заместитель Председателя Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева провела с жителями Михайловска встречи, посвященные вопросам образования и здравоохранения.
Обновлено в 11:20
Наука
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено в 10:22
Футбол
ФК «Черноморец» примет дома «Армавир»
В предыдущем раунде Кубка России подопечные Эдуарда Саркисова в дополнительное время обыграли еще одного соседа — ФК «Биолог» из Новокубанска.
Обновлено в 05:16
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
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Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис
С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.
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