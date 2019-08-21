Возможно, что завершу карьеру уже в следующем году.

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Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году

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