Футбол
Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем годуСпорт день за днем 04:45
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Роналду: «Я могу как завершить карьеру в следующем году, так и играть до 41 года»
Sport24.ruвчера в 22:39
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Футбол
Семак дисквалифицирован на два матча
Напомним, что главный тренер Зенита запретил своему помощнику разговаривать с судьями после матча шестого тура российской премьер-лиги против Ахмата (0:0).
Обновлено в 11:36
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Авто
Скоро выпустят в продажу Skoda Kamiq в новом поколении
Компания Skoda готовится к выпуску нового компактного внедорожника Kamiq, при этом она акцентирует внимание на пространстве и технологиях высшего класса.
Обновлено в 11:14
Технологии
«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress
Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин: работы на участке «Северного потока — 2» в Финляндии завершены
Президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены.
Обновлено в 11:35
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Одним из погибших при крушении вертолета в Греции оказался основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 06:11
Энергетика
«Роснефть» сообщила о восьми танкерах с грязной нефтью из «Дружбы»
В компании "Роснефть" пока не могут оценить ущерб, полученный от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", для этого нужно учесть в том числе восемь танкеров, которые получили грязную нефть в порту Усть-Луга.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Восьмилетний ребенок в Германии украл автомобиль у родителей
Восьмилетний мальчик украл машину родителей. После этого он выехал на автостраду на скорости 140 километров в час.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Спорт
Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет
Российский ходок Сергей Бакулин отстранён от участия в соревнованиях на 8 лет в связи с нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 08:26
Футбол
Хавбек «Краснодара» был вызван в сборную Нидерландов
Полузащитник "Краснодара" Тонни Де Вильена был вызван главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом для выступлений в составе национальной команды на матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:50
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Трамп и Макрон предлагают воссоздать G8 с участием России
Обновлено в 03:29
Здоровье
В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники
За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории.
Обновлено в 05:26
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Бойфренд Алены Рапунцель сделал ей предложение
Для многих поклонников «ДОМа-2» сюрпризом стал тот факт, что Рома уже сделал Алене предложение — она показала в микроблоге подаренное ей кольцо, — ведь известно, что он только недавно расстался с женой и оставил 15-летнего сына.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
Обновлено в 04:11
Транспорт
В Москве перекроют участок ТТК из-за ремонта в Лефортовском тоннеле
Несколько участков Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве будут полностью перекрыты для движения транспорта с 23 по 26 августа из-за проведения ремонтных работ в Лефортовском тоннеле, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Обновлено в 02:20