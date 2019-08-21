Футбол
Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем годуСпорт день за днем 04:45
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роналду: «Я могу как завершить карьеру в следующем году, так и играть до 41 года»
Sport24.ruвчера в 22:39
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Casio представила новую модель умных часов
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Футбол
«Оренбург» высказался о продаже Сутормина за 50 тысяч рублей
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал продажу полузащитника Алексея Сутормина в петербургский "Зенит" за 50 тыс. рублей.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Роскосмос может переименовать корабль «Федерация» в «Орел»
Первый Российский многоразовый космический корабль «Федерация», по словам Д.Рогозина может быть переименован в «Орла».
Обновлено в 03:36
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Российских водителей предложили освободить от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили освобождать от ответственности (штрафа) за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была опубликована на портале госуслуг в десятидневный срок.
Обновлено вчера в 03:16
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:20
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Краснодаре скончался участник ночной перестрелки
Обновлено в 03:36
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Пилот пострадал при крушении воздушного шара в Подмосковье
Всего в воздушном шаре находились семь человек: шесть экскурсантов и пилот, который в результате ЧП подвернул ногу.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным
20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:44
Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I полугодии выросла на 9,1%
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 325 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено в 02:35
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Армия и оружие
В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском
Обновлено 19 августа в 03:07
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Новосибирске обрушилась крыша жилого дома
Крыша жилого дома в Новосибирске обрушилась при проведении капитального ремонта, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт
Объяснен частый ремонт московских дорог
Обновлено в 05:45
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02