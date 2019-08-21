Возможно, что завершу карьеру уже в следующем году.

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Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году

Энергетика Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

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Общество Российских водителей предложили освободить от некоторых штрафов Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили освобождать от ответственности (штрафа) за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была опубликована на портале госуслуг в десятидневный срок.

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Гаджеты Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.

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