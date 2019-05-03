Футбол
Криштиану Роналду: «Люди в Мадриде просят, чтобы я вернулся в „Реал“»Матч ТВ 07:33
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Происшествия
Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму
Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Общество
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Политика
США допустили ужесточение «ядерных санкций» против Ирана
Отмечается, что это произойдет, если Тегеран нарушит свои ядерные обязательства или если США сочтут подобные проекты не представляющими ценность для ограничения деятельности Ирана в ядерной сфере.
Обновлено в 17:59
Футбол
СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича
Мадридский футбольный клуб "Реал" согласовал с немецким "Айнтрахтом" трансфер сербского нападающего Луки Йовича, сообщает As.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
Обновлено в 16:25
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Москве произошёл пожар в здании издательского дома «Известия»
В Москве произошло возгорание в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:14
Футбол
Журналист: «Спартак» намерен купить лучшего бомбардира чемпионата Чехии
Как отмечает журналист в своём Telegram-канале, красно-белые хотят приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии, но к игроку также проявляют интерес чешская «Славия», немецкая «Фортуна», швейцарский «Цюрих», бельгийский «Андерлехт» и турецкий «Бешикташ».
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Алсу увезла дочь Микеллу на отдых после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу набрала рекордные 56% голосов и стала победительницей шестого сезона детского «Голоса».
Обновлено в 17:19
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Политика
Трамп сообщил о намерении «много торговать» с Россией
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его страна намерена "много торговать" с Россией.
Обновлено в 15:29
Технологии
Facebook намерен платить пользователям за просмотр рекламы
Обновлено в 12:08
Гаджеты
Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.
Обновлено в 17:08
Кино
В Ступине прошла реконструкция боя Великой Отечественной войны
После главного события дня участники реконструкции получили благодарственные письма главы городского округа Ступино Веры Назаровой, а артисты музыкального фестиваля - благодарственные письма благотворительного фонда «Руспомощь».
Обновлено в 16:40
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество
Преподаватели университетов Венесуэлы объявили о массовых забастовках
Сотрудники высших учебных заведений Венесуэлы начнут массовые забастовки, чтобы добиться политических и экономических изменений в стране.
Обновлено в 14:25