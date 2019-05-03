Криштиану Роналду: «Люди в Мадриде просят, чтобы я вернулся в „Реал“»Матч ТВ 07:33

Многие останавливают меня на улице и просят, чтобы я вернулся в «Реал».

Криштиану Роналду: «Люди в Мадриде просят, чтобы я вернулся в „Реал“»

Экономика В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.

Происшествия Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.

Общество Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.

Политика США допустили ужесточение «ядерных санкций» против Ирана Отмечается, что это произойдет, если Тегеран нарушит свои ядерные обязательства или если США сочтут подобные проекты не представляющими ценность для ограничения деятельности Ирана в ядерной сфере.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.

Происшествия Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.

Происшествия В Москве произошёл пожар в здании издательского дома «Известия» В Москве произошло возгорание в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади.

Футбол Журналист: «Спартак» намерен купить лучшего бомбардира чемпионата Чехии Как отмечает журналист в своём Telegram-канале, красно-белые хотят приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии, но к игроку также проявляют интерес чешская «Славия», немецкая «Фортуна», швейцарский «Цюрих», бельгийский «Андерлехт» и турецкий «Бешикташ».

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Шоу-бизнес Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.

Общество Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.

Гаджеты Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.

Кино В Ступине прошла реконструкция боя Великой Отечественной войны После главного события дня участники реконструкции получили благодарственные письма главы городского округа Ступино Веры Назаровой, а артисты музыкального фестиваля - благодарственные письма благотворительного фонда «Руспомощь».

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.