Футбол

Криштиану Роналду: «Люди в Мадриде просят, чтобы я вернулся в „Реал“»Матч ТВ 07:33

Многие останавливают меня на улице и просят, чтобы я вернулся в «Реал».
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Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»

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В самопровозглашенной ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

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Сотрудники полиции нашли 11-летнего мальчика, пропавшего из приюта в Торжке.
Обновлено в 10:11
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Шесть домостроений были повреждены в ДНР ночными обстрелами ВСУ

Обновлено в 04:35
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Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

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Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

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Обновлено в 07:01
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В соцсетях появилась видео, на котором заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени и силой заставила коснуться губами земли.
Обновлено 01 мая в 16:20
Общество

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Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
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Найден неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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