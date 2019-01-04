Шоу-бизнес
Криса Кельми похоронят без прощания
Криса Кельми похоронят без прощанияТелеканал 360°вчера в 09:33
Родственники Криса Кельми решили похоронить артиста инкогнито и не проводить церемонию прощания. Об этом солист группы «Ласковый май» Андрей Разин написал в Instagram.
Телеканал 360°вчера в 09:33
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Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен. Я был готов взять на себя расходы по организации похорон так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису.
— Андрей Разин, российский политикТелеканал 360° вчера в 09:33
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