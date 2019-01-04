Шоу-бизнес

Криса Кельми похоронят без прощания
Телеканал 360°
вчера в 09:33

Родственники Криса Кельми решили похоронить артиста инкогнито и не проводить церемонию прощания. Об этом солист группы «Ласковый май» Андрей Разин написал в Instagram.
Телеканал 360°вчера в 09:33
Андрей Разин
Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен. Я был готов взять на себя расходы по организации похорон так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису.
— Андрей Разин, российский политикТелеканал 360° вчера в 09:33

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Крис Кельми
Певец
Советский и российский певец, композитор и клавишник. Создатель групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», участник группы «Автограф». Наиболее известные песни: «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и многие другие.
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Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым.
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