Футбол

Крис Смоллинг: «Месси понимал, что это вышло случайно»Матч ТВ 04:37

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 10 апреля
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не держит на него обиды за разбитый нос. В матче ¼ финала Лиги чемпионов между командами в первом тайме футболисты столкнулись в единоборстве, после чего у аргентинца пошла кровь из носа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Все равно, что он Роналду». Что вы могли пропустить в Еврокубках на неделе

РИА Новости05:58

Смоллинг: «Месси знает, что я ударил его неспециально»

Soccer.ru04:53

Крис Смоллинг: «Месси понимал, что это вышло случайно»

Матч ТВ04:37

Смоллинг — о столкновении с Месси: он знал, что это была случайность

Чемпионат04:23

Смоллинг – о столкновении с Месси: «Он знал, что это была случайность»

Бомбардир.ру06:24

«Он знал, что это была случайность» Смоллинг — об эпизоде с разбитым носом Месси

Sport24.ru03:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:44, Ашберн
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», оно направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:37
Футбол

Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр

Обновлено в 06:13
Армия и оружие

ВСУ понесли потери по попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 05:52
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать детей без прививок в школу

Министерство просвещения России предложило не пускать в школу детей без прививок, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на предложение ведомства.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

Обновлено в 06:01
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Киев нашел способ сохранить транзит

Киевские власти знают о возможности потерять доход от транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины, поэтому заблаговременно подготовились к такому развитию событий.
Обновлено в 05:38
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Обновлено вчера в 20:42
Культура

Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе

Обновлено в 04:40
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Общество

Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»

Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.
Обновлено в 06:00
Политика

Мнение о связи Ассанжа с Россией Песков назвал конспирологическим

Пресс-секретарь главы государства назвал конспирологическими версии о том, что арест о Ассанжа может как-то отразиться на России.
Обновлено в 06:07
Общество

Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности

Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Музыка

Рэпер ST рассказал, почему распадается группа «Ленинград»

Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем

Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Экономика

Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%

Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала, как лишилась девственности

Анастасия Ивлеева вспомнила о том, как первый молодой человек разбил ей сердце. Именно с ним телеведущая лишилась невинности.
Обновлено вчера в 21:00
Наука

Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны

Обновлено в 00:42
Происшествия

Мосгорсуд оставил экс-министра Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:20
Политика

Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Экономика

Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено в 05:15
Политика

В Кремле прокомментировали перевод Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда перевести американского инвестора Майкла Калви под домашний арест.
Обновлено в 05:12
Политика

В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком

Обновлено в 03:54
Общество

Пиотровский назвал нормальной практикой введение турсбора для иностранцев в Петербурге

Введение туристического сбора для иностранцев в Санкт-Петербурге является способом получения дохода, который отвечает мировой практике, заявил в пятницу генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Обновлено в 06:20
Политика

Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»

Обновлено в 06:27
Экономика

Сбербанк хочет купить торговый комплекс «Жемчужная плаза» в Петербурге

"Сбербанк управление активами" ведет переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса "Жемчужная плаза" в Санкт-Петербурге, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное