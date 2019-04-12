Крис Смоллинг: «Месси понимал, что это вышло случайно»Матч ТВ 04:37

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не держит на него обиды за разбитый нос. В матче ¼ финала Лиги чемпионов между командами в первом тайме футболисты столкнулись в единоборстве, после чего у аргентинца пошла кровь из носа.

Крис Смоллинг: «Месси понимал, что это вышло случайно»

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