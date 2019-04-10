Футбол

Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»Спорт-Экспресс вчера в 16:31

Манчестер Юнайтед — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Хочу сказать Месси, что жду его.
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Смоллинг: хочу передать Месси, что жду его

Чемпионатвчера в 22:42

Крис Смоллинг: «Я уже играл в этом сезоне против Роналду и Мбаппе. Теперь пусть будет Месси»

Sports.ru01:27

Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»

Sport24.ruвчера в 21:51

Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»

Спорт-Экспрессвчера в 16:31

Смоллинг готов к встрече с Месси

Soccer.ruвчера в 12:16
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Политика

Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке

Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Здоровье

В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине, пишет The New York Times.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
Обновлено в 00:06
Авто

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Баскетбол

Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы рассказали о приметах скорого развода

Свадебные фотографы поделились приметами, которые могут рассказать о том, как скоро брак распадется.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Хоккей

Стал известен клуб, который будет выбирать первым на драфте — 2019

Клуб "Нью-Джерси Дэвилз" стал победителем лотереи грядущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Гаджеты

16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году

Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Обновлено вчера в 04:51
Шоу-бизнес

Петросян продолжает тратить миллионы на обеспечение Степаненко

Обновлено в 01:25
Политика

Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка

1. В России Пирожок распространял идеологию «Правого сектора» 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины Игоря Пирожка — активного участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено вчера в 11:43
Единоборства

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 97 кг.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05
Общество

Минтруд назвал лидирующие регионы по трудоустройству молодежи

Оказалось, что самая большая доля трудоустроенной молодежи находилась в Липецкой (89,4 процента), Белгородской (88,4 процента) областях, Чувашии (87,4 процента), Тюменской (85,8 процента), Саратовской (85,6 процента) областях и республике Дагестан (85,6 процента).
Обновлено в 00:58
Авто

Suzuki рассказала о новом Jimny для России

Компания Suzuki начнет российские продажи маленького внедорожника Jimny четвертого поколения ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

В Краснодарском крае полиция выявила 13,5 т замороженной рыбы

Обновлено в 00:59
Политика

Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 00:33
Авто

Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE

Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.
Обновлено вчера в 10:40
Недвижимость

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В ДТП на Софийской улице погиб мотоциклист

ДТП произошло в ночь на 10 апреля у дома д.19 к1 на Софийской улице.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Медведев призвал развивать систему льгот при оплате утилизации мусора

Регионы должны развивать практику предоставления отдельным категориям граждан льгот при оплате утилизации мусора, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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