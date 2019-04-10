Футбол
Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
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Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Путешествия
Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс»
Пользователи Reddit восхитились фотографией российского артиста Филиппа Киркорова за кассой в «Макдоналдсе».
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Путин примет участие в заседании Арктического форума
Владимир Путин сегодня, 9 апреля, примет участие в пленарном заседании Международного арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 23:43
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире на треть
Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
Обновлено вчера в 22:32
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 01:43
Авто
Tesla научат самостоятельно объезжать ямы
Приверженец марки Tesla попросил Илона Маска разработать для автопилота функцию распознавания и объезда ям на дороге.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика
Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото
Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 19:49
Хоккей
Дацюк не собирается заканчивать карьеру
Как стало известно "СЭ", нападающий СКА Павел Дацюк не собирается заканчивать карьеру.
Обновлено вчера в 18:44
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено вчера в 05:17
Баскетбол
Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Космос
SpaceX решила перенести первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Компания SpaceX заявила о переносе первого коммерческого запуска ракеты Falcon Heavy. Об этом компания сообщила в своем Twitter.
Обновлено вчера в 19:33
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено вчера в 07:04
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье
Россияне боятся заразиться ВИЧ от укусов комаров
Каждый шестой житель России считает, что ВИЧ можно заразиться из-за укуса комара, 11% уверены, что получить вирус можно через пищу и посуду, передают "Известия".
Обновлено вчера в 16:49
Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Туберкулез обнаружили у воспитанника детского сада в Хабаровске
Случай туберкулеза выявлен в одном из детских садов Хабаровска.
Обновлено вчера в 21:04
Здоровье
Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
Обновлено вчера в 23:35
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв
По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09