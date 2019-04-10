Футбол

Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»Спорт-Экспресс вчера в 16:31

Манчестер Юнайтед — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Хочу сказать Месси, что жду его.
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Смоллинг: хочу передать Месси, что жду его

Чемпионатвчера в 22:42

Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»

Sport24.ruвчера в 21:51

Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»

Спорт-Экспрессвчера в 16:31

Смоллинг готов к встрече с Месси

Soccer.ruвчера в 12:16
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Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Путешествия

Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс»

Пользователи Reddit восхитились фотографией российского артиста Филиппа Киркорова за кассой в «Макдоналдсе».
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Путин примет участие в заседании Арктического форума

Владимир Путин сегодня, 9 апреля, примет участие в пленарном заседании Международного арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 23:43
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире на треть

Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
Обновлено вчера в 22:32
Транспорт

Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург

Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 01:43
Авто

Tesla научат самостоятельно объезжать ямы

Приверженец марки Tesla попросил Илона Маска разработать для автопилота функцию распознавания и объезда ям на дороге.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика

Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 19:49
Хоккей

Дацюк не собирается заканчивать карьеру

Как стало известно "СЭ", нападающий СКА Павел Дацюк не собирается заканчивать карьеру.
Обновлено вчера в 18:44
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено вчера в 05:17
Баскетбол

Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
Космос

SpaceX решила перенести первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Компания SpaceX заявила о переносе первого коммерческого запуска ракеты Falcon Heavy. Об этом компания сообщила в своем Twitter.
Обновлено вчера в 19:33
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено вчера в 07:04
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 14:47
Здоровье

Россияне боятся заразиться ВИЧ от укусов комаров

Каждый шестой житель России считает, что ВИЧ можно заразиться из-за укуса комара, 11% уверены, что получить вирус можно через пищу и посуду, передают "Известия".
Обновлено вчера в 16:49
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 22:01
Политика

Меркель забыла встретить Мэй в Берлине

Обновлено вчера в 15:00
Здоровье

Туберкулез обнаружили у воспитанника детского сада в Хабаровске

Случай туберкулеза выявлен в одном из детских садов Хабаровска.
Обновлено вчера в 21:04
Здоровье

Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет

Обновлено вчера в 23:35
Гаджеты

Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров

В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв

По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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