Футбол
Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия
В показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева выявили расхождения
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина.
Обновлено в 02:39
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Политика
Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу
Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном исключении из переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив
Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 08:42
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Общество
Россияне заинтересовались саморазвитием
Большая часть россиян проинформирована о существующих в стране проектах саморазвития и готова в них участвовать.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына
35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева осудили на 15 лет «строгача»
Обновлено вчера в 16:52
Общество
В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Общество
Российские геймеры заработали 11,6 млрд рублей за 2018 год
В России геймеры заработали 11,6 млрд рублей на пожертвованиях за трансляции прохождений игр и продаже игрового контента.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Виктория Боня кардинально сменила имидж
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Авто
Названы самые популярные новые иномарки на рынке России
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой
Смартфон, работающий под управлением Android 9.0 Pie, выйдет в России 27 мая и будет доступен по цене 49990 руб. Вместе с Galaxy A80 производитель также представил Galaxy A70 с каплевидным вырезом.
Обновлено в 08:45
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Авто
Первое изображение нового Bentley Flying Spur
По нашей информации в России новый Bentley Flying Spur появится в конце осени.
Обновлено в 08:34
Авто
Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Экономика
Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу
К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Самюэль Это’О: «„Барселона“ побеждала благодаря мне, а Гвардиола этого не понимал»
Напомним, камерунец выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 год. За это время он принял участие в 145 матчах за клуб и забил 108 голов.
Обновлено в 09:00