Футбол

Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»Спорт-Экспресс вчера в 16:31

Манчестер Юнайтед — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Хочу сказать Месси, что жду его.
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Смоллинг готов к встрече с Месси

Soccer.ruвчера в 12:16

Смоллинг: хочу передать Месси, что жду его

Чемпионатвчера в 22:42

Крис Смоллинг: «Я уже играл в этом сезоне против Роналду и Мбаппе. Теперь пусть будет Месси»

Sports.ru01:27

Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»

Sport24.ruвчера в 21:51

Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»

Спорт-Экспрессвчера в 16:31

Смоллинг: «Хочу передать Месси, что жду его»

Евро-футбол.ру02:22
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Происшествия

В показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева выявили расхождения

Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

«Словно девочка»: 51-летняя Шукшина показала себя без макияжа

Обновлено в 06:55
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Политика

Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном исключении из переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив

Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 08:42
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина

В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Общество

Россияне заинтересовались саморазвитием

Большая часть россиян проинформирована о существующих в стране проектах саморазвития и готова в них участвовать.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына

35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева осудили на 15 лет «строгача»

Обновлено вчера в 16:52
Общество

В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Общество

Российские геймеры заработали 11,6 млрд рублей за 2018 год

В России геймеры заработали 11,6 млрд рублей на пожертвованиях за трансляции прохождений игр и продаже игрового контента.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Виктория Боня кардинально сменила имидж

Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов

Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Дочь Валерии экстренно прооперировали

Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Авто

Названы самые популярные новые иномарки на рынке России

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Гаджеты

Samsung представил смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой

Смартфон, работающий под управлением Android 9.0 Pie, выйдет в России 27 мая и будет доступен по цене 49990 руб. Вместе с Galaxy A80 производитель также представил Galaxy A70 с каплевидным вырезом.
Обновлено в 08:45
Происшествия

«Вон у Пака уже отец умер»: адвокат Кокорина напомнила о карме

Обновлено в 08:42
Кино

Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Авто

Первое изображение нового Bentley Flying Spur

По нашей информации в России новый Bentley Flying Spur появится в конце осени.
Обновлено в 08:34
Авто

Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Экономика

Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу

К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Самюэль Это’О: «„Барселона“ побеждала благодаря мне, а Гвардиола этого не понимал»

Напомним, камерунец выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 год. За это время он принял участие в 145 матчах за клуб и забил 108 голов.
Обновлено в 09:00
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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