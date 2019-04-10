Футбол

Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»Спорт-Экспресс вчера в 16:31

Манчестер Юнайтед — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Хочу сказать Месси, что жду его.
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Смоллинг: «Хочу передать Месси, что жду его»

Евро-футбол.ру02:22

Смоллинг: хочу передать Месси, что жду его

Чемпионатвчера в 22:42

Крис Смоллинг: «Я уже играл в этом сезоне против Роналду и Мбаппе. Теперь пусть будет Месси»

Sports.ru01:27

Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»

Sport24.ruвчера в 21:51

Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»

Спорт-Экспрессвчера в 16:31

Смоллинг готов к встрече с Месси

Soccer.ruвчера в 12:16
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Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Общество

Россияне назвали размер зарплаты для достойной жизни

24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют его достичь в ближайшие пять лет.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Политика

США пожелали продлить договор СНВ-3

Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант.
Обновлено в 11:31
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Общество

Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Музыка

Пугачева держит в секрете все детали юбилейного концерта

Алла Пугачева, которая через неделю выступит в Кремлевском дворце, держит в секрете программу своего концерта.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Единоборства

Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.
Обновлено в 11:52
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В ДТП с рейсовым автобусом в Крыму 1 человек погиб и 8 пострадали

Сегодня около 17.30 на Керченской трассе около села Челядиново, съехал в овраг рейсовый автобус марки «Богдан».
Обновлено в 11:46
Авто

Хэтч Ford Fiesta ST Performance Edition выделится подвеской

Тираж издания Performance Edition ограничен 600 автомобилями.
Обновлено в 11:55
Политика

Правительство Украины поддержало увольнение главы Одесской области

Правительство Украины одобрило проект указа президента об увольнении Максима Степанова с должности губернатора Одесской области.
Обновлено в 06:46
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Транспорт

Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи

Обновлено в 08:34
Кино

41-й ММКФ объявил фильмы открытия и закрытия

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Фильмом открытия 41-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в этом году с 18 по 25 апреля, станет картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа».
Обновлено в 10:33
Происшествия

Помощник прокурора метрополитена Петербурга задержан ФСБ

В Санкт-Петербурге при получении предполагаемой взятки сотрудниками ФСБ задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко.
Обновлено в 11:24
Политика

Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика

Путин и Медведев посетили церковь в Царском селе

Обновлено в 12:00
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Кино

Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

Обновлено в 08:30
Политика

Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле

Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.
Обновлено вчера в 20:17
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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