Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-ПетербургеREGNUM 09:09

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причиной скандального поведения стало, по мнению самого исполнителя, неудовлетворительное качество звука.
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Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за плохого звука

АиФ Санкт-Петербург07:50

Крис Норман остался недоволен звуком в Ледовом дворце

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Бывший гитарист Smokie Крис Норман прервал выступление на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» из-за плохого звука

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«Остановите это!»: бывший солист группы Smokie Крис Норман ушел со сцены фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

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Крис Норман прервал концерт в Ледовом из-за «плохого звука»

Мойка7807:07

Британский певец Крис Норман прервал концерт в Ледовом из-за «некачественного звука»

78.ru06:36

Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за отвратного звука

АБН06:25
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Крис Норман
Британский певец
Британский певец и гитарист классического состава «Smokie», композитор и мультиинструменталист, в настоящее время - сольный артист.
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