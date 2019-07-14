Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-ПетербургеREGNUM 09:09
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причиной скандального поведения стало, по мнению самого исполнителя, неудовлетворительное качество звука.
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Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
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Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
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В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов
Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.
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Пособие на детей от 1,5 до 3 лет для семей за чертой бедности будет повышено до уровня прожиточного минимума, согласно проекту поправок, опубликованному 13 июля на сайте Правительства РФ.
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Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
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Обновлено в 18:50
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
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Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
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МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса
В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.
Обновлено в 13:53
Футбол
Джанаев подписал контракт с «Сочи»
Подписали контракт с Джанаевым на два года, — завил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
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Космос
Навигационная спутниковая система Galileo перестала работать
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Синоптики обещают возвращение летней погоды в Центральную Россию
Летняя погода вернётся в центральную часть европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Авто
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Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
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В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.
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Захарова призвала Киев к обновлению представлений о ценностях Европы
Позже в Киеве заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
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