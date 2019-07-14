Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-ПетербургеREGNUM 09:09

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причиной скандального поведения стало, по мнению самого исполнителя, неудовлетворительное качество звука.
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Крис Норман
Британский певец
Британский певец и гитарист классического состава «Smokie», композитор и мультиинструменталист, в настоящее время - сольный артист.
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