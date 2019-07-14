Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причиной скандального поведения стало, по мнению самого исполнителя, неудовлетворительное качество звука.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Политика Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»* В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».

Игры Ubisoft добавит десять пользовательских треков в Watch Dogs Legion Ubisoft и музыкальная студия Джозефа Гордона-Левитта отберут десять пользовательских треков для Watch Dogs Legion.

Происшествия «Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.

Экономика Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.

Политика Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.

Транспорт Слепки зубов, губную гармошку и рупор забывали пассажиры в метро Москвы в июне В июне пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) оставили на станциях и в вагонах поездов более 840 различных предметов, это почти на 10% меньше, чем в предыдущем месяце, среди необычных находок – слепки зубов, губная гармошка и рупор, говорится в сообщении пресс-службы метро Москвы.

Экономика Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Происшествия Болельщиков «Зенита» в перерыве между таймами скрутил ОМОН На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.

Автоспорт Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.

Экономика Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.

Общество Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.

Общество Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Шоу-бизнес Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.

Происшествия Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских ханов В результате ЧП пострадали в том числе двое россиян, а также пятеро граждан Сирии, их состояние оценивают как стабильное.

Политика Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.

Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Шоу-бизнес Фанаты ждали два года: Юлия Савичева решилась показать дочку Певица отпраздновала день рождения Анны. Юлия Савичева провела праздник по случаю второго дня рождения своей дочки.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.