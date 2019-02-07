Экономика

Криптовалюту Дурова оценили почти в 30 млрд долларовPlanet Today 00:47

Совокупная стоимость криптовалюты Gram, которую вместе с блокчейн-платформой Telegram Open Network до конца этого года запустит основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, приблизится к тридцати миллиардам американских долларов.
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Эксперты оценили стоимость будущей криптовалюты Дурова в 30 млрд долларов

Реальное времявчера в 22:04

Криптовалюту Дурова оценили в 30 млрд долларов

Взгляд.ру01:48

Будущую криптовалюту Дурова оценили почти в $30 млрд

Известиявчера в 22:41

Токен Telegram может подорожать в 10 раз. Капитализация превысит $29 млрд

РБК02:26

Будущую криптовалюту Дурова оценили почти в $30 млрд

Коммерсантъвчера в 19:26

The Bell: будущую криптовалюту Telegram оценили в $30 млрд

Inc.Russiaвчера в 18:43

Криптовалюту Дурова оценили почти в $30 млрд

News.ruвчера в 07:27
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Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание помощника постпреда Чечни в Крыму

Обновлено в 15:33
Культура

СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой

Советская, российская актриса, режиссер и общественно-политический деятель Александра Яковлева якобы была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:45
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 10:36
Спорт

В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе

Обновлено в 10:05
Общество

Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики

Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, в которой использовало провокационные лозунги, среди которых — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу».
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военнослужащий

Обновлено в 11:59
Кино

На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин

В реанимации одной из московских больниц 6 февраля скончался актер театра, кино и ТВ Александр Зоточкин.
Обновлено в 14:55
Авто

В России появится дизельный Audi Q8

Дилеры ожидают кроссоверы Audi Q8 с шильдиками TDI к концу весны.
Обновлено вчера в 11:10
Хоккей

Сборная России по буллитам обыграла Финляндию в матче Евротура

9 февраля россияне сыграют со шведами в Стокгольме. Капитаном сборной РФ на шведский этап был назначен нападающий Вадим Шипачев.
Обновлено в 15:14
Интернет

Популярные приложения на iPhone уличили в записи экрана и сборе данных

Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.
Обновлено в 07:53
Авто

«УАЗ Пикап» получил несколько новых опций

Обновлено в 05:17
Происшествия

У псковского журналиста Светланы Прокопьевой проходит обыск

Обновлено вчера в 04:26
Интернет

В Skype появился эффект размытого фона

Обновлено в 08:51
Происшествия

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания

Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Происшествия

На гендиректора «Агрохолдинга Истра» напал мужчина с ножом

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на Козлова напал акционер агрохолдинга.
Обновлено в 11:21
Политика

Посольства Венесуэлы в ряде стран подверглись кибератаке

Официальные сайты посольств Венесуэлы в ряде стран подверглись кибератаке. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:08
Наука

Пчел научили складывать и вычитать

До сих пор арифметические способности пчел ограничивались числами от 1 до 5. Но было бы интересно проверить, смогут они точно оперировать большими числами или будут считать приблизительно, как это делают, например, члены племени мундуруку из Бразилии, в языке которых нет обозначений для больших чисел.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

В России подвели первые итоги проверок качества бензина

Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.
Обновлено в 05:30
Общество

Названы любимые блюда и напитки авиапассажиров

Томатный сок и блюда из курицы лидируют в списке предпочтений авиапассажиров во время приема пищи в полете, сообщает Ozon.travel.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Панин отказался эмигрировать в США

Обновлено в 14:58
Происшествия

Арест Мамаева и Кокорина продлили

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения на два месяца, до 8 апреля», – цитирует РИА «Новости» решение судьи Ольги Затомской.
Обновлено вчера в 08:05
Наука

Ученые: На Земле наступит климатический хаос

Обновлено в 09:27
Спорт

IBU сократил дистанции индивидуальных гонок на этапе КМ в Канаде

На этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе будут сокращены дистанции индивидуальных гонок.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

Освобожденного аспиранта МГУ снова привезли в полицию

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который проходит по делу об изготовлении взрывчатки и которого ранее в четверг отпустили из изолятора в Подмосковье, снова задержали, сообщил РБК руководитель правозащитного проекта «Зона права» Сергей Петряков.
Обновлено в 10:18
Авто

Bentley отзывает в России более 200 автомобилей

Обновлено в 09:31
Транспорт

В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом

В Госавтоинспекции России заявили, что водительские удостоверения, в которых название документа «Водительские права» указано на английском и французском языках, законны.
Обновлено в 13:34
Общество

Скончалась известная шотландская писательница

Английская писательница Розамунда Пилчер умерла в больнице города Данди в Шотландии на 95-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:19
Общество

Скончался Нобелевский лауреат по химии Манфред Эйген

Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Минобороны предложило США уничтожить нарушающее ДРСМД оружие

Обновлено в 12:37
Авто

Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спортивную» версию

Компания Cadillac представила на автосалоне в Чикаго «спортивную» версию кроссовера XT5.
Обновлено в 04:51
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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