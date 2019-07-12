Экономика

Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млнРБК 04:07

В пятницу, 12 июля, японская криптобиржа Bitpoint приостановила работу после хакерской атаки. Преступники вывели с горячего кошелька платформы $32 млн, $24 млн из которых принадлежали клиентам. На данный момент компания выясняет детали инцидента, пишет CoinDesk.
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Хакеры взломали биржу криптовалют Bitpoint и украли $32 млн

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