Экономика

Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млнРБК 04:07

В пятницу, 12 июля, японская криптобиржа Bitpoint приостановила работу после хакерской атаки. Преступники вывели с горячего кошелька платформы $32 млн, $24 млн из которых принадлежали клиентам. На данный момент компания выясняет детали инцидента, пишет CoinDesk.
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Хакеры украли $32 млн со счетов онлайн-биржи Bitpoint Japan

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