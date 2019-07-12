Экономика
Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млнРБК 04:07
В пятницу, 12 июля, японская криптобиржа Bitpoint приостановила работу после хакерской атаки. Преступники вывели с горячего кошелька платформы $32 млн, $24 млн из которых принадлежали клиентам. На данный момент компания выясняет детали инцидента, пишет CoinDesk.
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Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
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В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
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Россиянка попала в психбольницу на Бали
На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.
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Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
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В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
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