В пятницу, 12 июля, японская криптобиржа Bitpoint приостановила работу после хакерской атаки. Преступники вывели с горячего кошелька платформы $32 млн, $24 млн из которых принадлежали клиентам. На данный момент компания выясняет детали инцидента, пишет CoinDesk.

Шоу-бизнес Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой 11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.

Политика Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.

Происшествия Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.

Происшествия Удар молнии убил женщину в Челябинской области Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.

Происшествия Российская школьница попала в больницу после укусов матери Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.

Шоу-бизнес В Сети появились редкие фото сына Жанны Фриске На странице в Instagram сына скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске, которую создали поклонники, появился пост с редкими фотографиями ребенка.

Политика В офисе президента Украины прошли обыски Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.

Недвижимость В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Происшествия Россиянка попала в психбольницу на Бали На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.

Хоккей Илья Ежов подписал контракт с «Витязем» «Витязь» подписал контракт с голкипером Ильей Ежовым, информирует официальный сайт клуба. Минувший сезон хоккеист провел в «Нефтехимике».

Политика Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.

Здоровье Как можно замедлить пульс без лекарств, поведали эксперты Эксперты поведали, как можно замедлить внезапно участившийся пульс без помощи лекарств.

Происшествия Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика Зеленский позвонил Путину по телефону Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Происшествия В Польше пропал пятилетний россиянин Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.