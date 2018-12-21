Происшествия

Вора в законе из России приговорили к 45 годам тюрьмы в США
Коммерсантъ
вчера в 22:35

Вор в законе Ражден Шулая (Ражден Питерский, Брат, Рома) приговорен в США к 45 годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, вымогательстве и создании преступной группировки.
Коммерсантъвчера в 22:35

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Вор в законе из России получил длительный срок в США

News.ruвчера в 23:09

Вора в законе из России приговорили к 45 годам тюрьмы в США

Коммерсантъвчера в 22:35

В США криминального авторитета из России приговорили к 45 годам тюрьмы

РБКвчера в 22:33

Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы

Life.ruвчера в 17:32

Криминальный авторитет из России получил 45 лет тюрьмы в США

URA.Ruвчера в 17:25

Российский криминальный авторитет получил в США 45 лет тюрьмы

Московский Комсомолецвчера в 16:39

Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы

ТАССвчера в 16:22
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Происшествия

Экс-глава корпорации Nissan Карлос Гон вновь арестован

В пятницу, 21 декабря, специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала экс-главу франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

Министерство внутренних дел предложило внести поправки в федеральный закон «О полиции», позволяющий правоохранителям в некоторых ситуациях вскрывать автомобили.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

При взрыве на угольной шахте в Чехии погибли 13 человек

Обновлено в 02:03
Происшествия

Жительница Петербурга пыталась продать в Москве невинность 15-летней

Обновлено в 02:29
Происшествия

Браудеру предъявили обвинение в создании преступного сообщества

Главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК).
Обновлено в 02:08
Происшествия

Аэропорт Гатвик возобновил работу

Обновлено в 01:42
Происшествия

На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения

Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил об угрозе цунами после землетрясения у восточных берегов Камчатки.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Бурятии пожилая женщина насмерть замерзла у социального центра

Обновлено в 00:29
Происшествия

Квинси Промес задержан за езду в нетрезвом виде

Испанская полиция задержала нападающего "Севильи" Квинси Промеса. Голландец управлял автомобилем в нетрезвом виде.
Обновлено в 00:20
Происшествия

На Урале с инвалида потребовали плату за проезд собаки-поводыря

Местный житель - инвалид по зрению - рассказал, что кондуктор автобуса пыталась заставить его заплатить за собаку-поводыря и оскорбляла.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В США три человека погибли при падении самолета на футбольное поле

По данным газеты, самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело после обрушения стены в школе

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены в одном из учебных заведений в поселке Чаинка Купинского района, сообщает 21 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Подмосковье задержаны серийные угонщики машин премиум-класса

Обновлено в 01:51
Происшествия

В Приморье начали проверку после пропажи «арестованных» белух из бухты

Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку по факту пропажи трех незаконно выловленных белух из бухты Средняя в Приморье, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарина Сохиева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Германии машина въехала в группу людей на остановке, есть жертвы

В немецком городе Рекклингхаузен (земля Северный Рейн — Вестфалия) автомобиль въехал в группу людей на автобусной остановке, пишет таблоид Bild.
Обновлено вчера в 13:51
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