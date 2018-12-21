Происшествия

Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы
ТАСС
вчера в 16:22

Криминальный авторитет из России Ражден Шулая приговорен в США к 45 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве, вымогательстве и связям с организованной преступностью. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.
ТАССвчера в 16:22

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Вор в законе из России получил длительный срок в США

News.ruвчера в 23:09

Вора в законе из России приговорили к 45 годам тюрьмы в США

Коммерсантъвчера в 22:35

В США криминального авторитета из России приговорили к 45 годам тюрьмы

РБКвчера в 22:33

Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы

Life.ruвчера в 17:32

Криминальный авторитет из России получил 45 лет тюрьмы в США

URA.Ruвчера в 17:25

Российский криминальный авторитет получил в США 45 лет тюрьмы

Московский Комсомолецвчера в 16:39

Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы

ТАССвчера в 16:22
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Происшествия

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после ареста

Обновлено в 02:36
Происшествия

В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки

22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Уильяму Браудеру предъявили обвинение

Обновлено в 04:06
Происшествия

Взрыв на шахте в Чехии: число погибших увеличилось до 13

Обновлено в 03:08
Происшествия

Два автобуса с пассажирами вызволили из снежной ловушки под Воркутой

В Коми, примерно в 20 километрах от Воркуты, застряли два автобуса с горняками — путь им преградила снежная буря.
Обновлено в 03:47
Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

Министерство внутренних дел предложило внести поправки в федеральный закон «О полиции», позволяющий правоохранителям в некоторых ситуациях вскрывать автомобили.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Экс-глава корпорации Nissan Карлос Гон вновь арестован

В пятницу, 21 декабря, специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала экс-главу франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Аэропорт Гатвик возобновил работу

Ночью аэропорт возобновлял свою работу на 40 минут, однако потом БПЛА были зафиксированы снова, и аэропорт вновь перестал принимать и отправлять рейсы.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Бурятии пожилая женщина насмерть замерзла у социального центра

На территории комплексного центра социального обслуживания населения "Доверие" насмерть замерзла пожилая женщина.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Землетрясение на Камчатке обошлось без разрушений

Землетрясение произошло в 20:01 мск у восточного побережья Камчатки.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело после обрушения стены в школе

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены в одном из учебных заведений в поселке Чаинка Купинского района, сообщает 21 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Подмосковье задержаны серийные угонщики машин премиум-класса

В подмосковном Красногорске пресекли деятельность банды, которая специализировалась на угонах машин премиум-класса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Приморье начали проверку после пропажи «арестованных» белух из бухты

Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку по факту пропажи трех незаконно выловленных белух из бухты Средняя в Приморье, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарина Сохиева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В США три человека погибли при падении самолета на футбольное поле

По данным газеты, самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Обелиск жертвам концлагерей в Петербурге разрисовали свастикой

Обновлено в 01:48
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