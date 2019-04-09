Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонииРБК 03:55
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
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Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Политика
Путин отметил развитие отношений России и Финляндии
Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
Обновлено в 06:27
Политика
Норвегия предложила России сотрудничать в Баренцевом море
Премьер Норвегии Эрна Сульберг призвала Россию совместно развивать пилотный план по сотрудничеству в Баренцевом море.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Пьяный врач принимал пациентов в больнице Дзержинска
Врач одной из больниц Дзержинска принимал пациентов, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 06:22
Авто
В России начали выдавать новые автомобильные номера
Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.
Обновлено в 05:55
Политика
Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.
Обновлено в 06:36
Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Авто
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
Обновлено в 04:37
Общество
Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд заменил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В мэрии Сочи провели выемку документов
Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в администрации города Сочи Краснодарского края утром 9 апреля.
Обновлено в 06:05
Политика
Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным
Украинский лидер Пётр Порошенко извинился за предвыборный лозунг "Или Порошенко, или Путин" и счёл его неудачным.
Обновлено в 02:47
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Общество
В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
Обновлено вчера в 08:08
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ
Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Технологии
«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ
«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора.
Обновлено в 05:36