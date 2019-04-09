Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонииРБК 03:55

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
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Вор в законе Тариэл Ониани вышел на свободу в России

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Криминального авторитета Таро освободили из колонии

РБК03:55

Криминальный авторитет Таро вышел на свободу

Газета.Ru05:07

Воры в законе приготовились к новой войне

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Говорит Москва05:23

Криминальный авторитет Таро вышел из колонии

РИА Новости03:17
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Происшествия

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Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.
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Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
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Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

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Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана

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Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
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В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

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Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком

Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
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Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
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Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
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Общество

Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд заменил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В мэрии Сочи провели выемку документов

Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в администрации города Сочи Краснодарского края утром 9 апреля.
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Политика

Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным

Украинский лидер Пётр Порошенко извинился за предвыборный лозунг "Или Порошенко, или Путин" и счёл его неудачным.
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Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
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Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.
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Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

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