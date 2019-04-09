Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонииРИА Новости 07:42

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
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