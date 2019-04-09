Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонииРИА Новости 07:42
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
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Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
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Комитет Госдумы доработал законопроект о рунете
Комитет Госдумы по информполитике поддержал ряд поправок в законопроект об устойчивости российского сегмента интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
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Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева
Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
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Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
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Обновлено в 08:43
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Президент Исландии заговорил на русском
Президент Исландии Гвюдни Иоуханнессон на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге выступил с речью на русском языке, передает RT.
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СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Политика
Порошенко поместил фото Путина на свои предвыборные плакаты
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Зачем на Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США
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Обновлено в 09:52
Авто
Серийный хэтчбек Mini John Cooper Works GP «засекли» на Нюрбургринге
В феврале 2019 года компания Mini объявила, что её концепт John Cooper Works GP станет серийным.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Саратовский облсуд оправдал Алексея Панагушина
Только что Саратовский областной суд отменил приговор бывшему генеральному директору ЗАО "Саратовгесстрой" Алексею Панагушину.
Обновлено в 07:40
Политика
Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на товары из ЕС
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на сумму $11 млрд на импортируемые из Европейского союза товары в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.
Обновлено в 08:05
Авто
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Путин и Эрдоган провели переговоры в Кремле
После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с «глазу на глаз» с турецким коллегой актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе строительство газопровода «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Китае девушку арестовали за откровенное видео с пионерским галстуком
Полиция в китайской провинции Сычуань задержала девушку за публикацию в соцсетях видео, в котором она позирует в откровенном наряде с красным пионерским галстуком.
Обновлено в 09:57
Экономика
Медведев утвердил ЦРПТ в качестве оператора маркировки товаров
Единая национальная система отслеживания товаров призвана бороться с контрафактной продукцией Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым дочерняя структура Центра развития перспективных технологий, оператор ЦРПТ, назначен оператором информационной системы мониторинга за оборотом товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
Обновлено в 09:38
Спорт
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Авто
В России подорожали некоторые модели Lexus и KIA
Корейская KIA ограничилась повышением цен у двух моделей – хэтчбека Picanto и представительского седана К900.
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Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
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Происшествия
Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск
Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
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Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.
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Хоккей
«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41