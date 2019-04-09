Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонииКоммерсантъ 08:11

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро). Ранее сегодня, 9 апреля, он освободился из колонии в Оренбургской области.
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Таро вернули в колонию

Коммерсантъ11:05

Криминального авторитета Таро арестовали на выходе из оренбургской колонии

Росбалт08:49

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

РБК08:20

Криминального авторитета Таро снова арестовали

RT на русском07:46

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

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Главный вор в законе России освободился и сразу попал в СИЗО

Lenta.ru07:45
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Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис для изучения правил дорожного движения

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Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Энергетика

В «Роснефти» прокомментировали письмо Игоря Сечина правительству

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью Business FM прокомментировал письмо Игоря Сечина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил

Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте полузащитника с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено в 12:53
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

В «Правом секторе» открестились от задержанного в России Пирожка

Задержанный в России сотрудниками ФСБ Игорь Пирожок действительно был членом «Правого сектора», но очень короткий период времени.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Адвокат Кокорина назвал рефлекторным удар чиновника стулом

Ромашов рассказал, что Кокорин взял стул, чтобы подсесть к столу Пака.
Обновлено в 08:54
Хоккей

ЦСКА — СКА 1:0 (2-й период)

Обновлено в 11:38
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Политика

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Обновлено в 01:18
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Космос

Полярные сияния Юпитера разогревают его атмосферу

Инфракрасные изображения, полученные в январе, феврале и мае 2017 года, четко показывают горячие зоны около полюсов, где происходят полярные сияния Юпитера.
Обновлено в 11:52
Политика

Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»

В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
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Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Транспорт

Ленинградская область планирует построить канатную дорогу в Петербург

Обновлено в 08:43
Политика

Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400

Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
Общество

Названы условия переселения в другой район по реновации

Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Врач из Дзержинска принимал пациентов пьяным

Жительница Дзержинска пожаловалась на дежурного врача городской больницы, который принимает пациентов в реанимационном отделении в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 04:19
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Общество

Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске

Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено в 08:20
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара

Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.
Обновлено в 09:05
Политика

Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине

Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа

Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Культура

В Казани проведут конкурс вокалистов имени Михаила Глинки

О проведении конкурса рассказали сегодня на брифинге в Кабинете министров Республики Татарстан.
Обновлено в 08:04
Общество

В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
Футбол

Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
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