Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонииРИА Новости 07:42

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
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Таро вернули в колонию

Коммерсантъ11:05

Криминального авторитета Таро арестовали на выходе из оренбургской колонии

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Главный вор в законе России освободился и сразу попал в СИЗО

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Вор в законе Тариэл Ониани вышел на свободу в России

Sputnik Грузия05:15

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

РБК08:20
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Политика

Меркель встретится с Мэй для обсуждения брексита

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения брексита во вторник, 9 апреля.
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Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
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«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
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Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
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В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
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Авто

В России подорожали некоторые модели Lexus и KIA

Корейская KIA ограничилась повышением цен у двух моделей – хэтчбека Picanto и представительского седана К900.
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Происшествия

Школьного учителя на Алтае подозревают в нанесении травмы ученику

По информации местных СМИ, 4 апреля учитель технологии одной из школ Майминского района, заметив плохое поведение ученика на уроке, поднял ребенка за шиворот и отпустил на бетонный пол.
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Футбол

Тренировка ФК «АДО Ден Хааг» была прервана из-за найденной гранаты

Тренировка голландского футбольного клуба "АДО Ден Хааг" была прервана из-за гранаты, найденной неподалеку от стадиона команды, где проходили занятия, сообщает АП со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 09:30
Футбол

Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре недели

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 10:14
Политика

Генпрокурор США намерен предать огласке материалы доклада Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр отреагировал на ситуацию с публикацией доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в выборный процесс в Штатах.
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В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста

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Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
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Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
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В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

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Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

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Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
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Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
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Контейнерные грузы отправят из Ленинградской области на Камчатку

30 млн тонн составят контейнерные грузы. Проект предполагает создание особой экономической зоны на территории Ленинградской области.
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Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
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Происшествия

Пожарная машина перевернулась в Челябинске

Во вторник, 9 апреля, в Челябинске недалеко от торгового центра произошло столкновение пожарной машины с грузовым автомобилем.
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Интернет даст имя крупнейшей «безымянной» планете Солнечной системы

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Назначены досрочные выборы президента Казахстана

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Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз курса рубля к доллару

Ранее ведомство Максима Орешкина считало, что в среднем в 2019 году курс рубля составит 63.9 рубля за доллар.
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Xiaomi продала 200 000 телевизоров за 12 часов ежегодного фестиваля

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Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара

Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.
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Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
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