Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонииРБК 08:20

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Соль-Илецкого районного суда. «Суд арестовал Тариэля Мулухова на 40 дней, по ходатайству районного прокурора», — сказали в суде.

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

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