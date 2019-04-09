Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонииРБК 08:20
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Соль-Илецкого районного суда. «Суд арестовал Тариэля Мулухова на 40 дней, по ходатайству районного прокурора», — сказали в суде.
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Происшествия
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