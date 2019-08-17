Футбол
Крицюк выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»Евро-футбол.ру 08:29
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:10, Ашберн
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание
На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Хоккей
Барбашев: пусть Овечкин попробует отобрать у меня Кубок Стэнли
Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заявил, что его команда имеет хорошие шансы, чтобы защитить звание обладателя Кубка Стэнли в предстоящем сезоне.
Обновлено в 06:45
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы в Балморале
Как сообщил знакомый с правилами при дворе информатор, Елизавета II не любит деним, в связи с чем рваные джинсы, любимые тинейджерами, Меган Маркл придется оставить дома вместе с туфлями на танкетке, которые монарх не приемлет.
Обновлено в 09:45
Кино
На фестивале подросткового кино «Игра света» в Южно-Сахалинске состоялись первые показы
Кинокартины об одиночестве, любви, поддержке друзей, о поиске себя представили молодые режиссеры из России и других стран на подростковом кинофестивале "Игра света" в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 06:16
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Шоу-бизнес
На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Общественник Виталий Бородин пожаловался Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке на Инстаграм ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.
Обновлено вчера в 11:52
Футбол
РЖД не снизит финансирование «Локомотива»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил о том, что руководство РЖД не будет снижать финансирование клуба.
Обновлено в 09:42
Здоровье
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.
Обновлено в 10:05
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фото в купальнике
Фото: www.obozrevatel.com Российская певица в instagram похвасталась своей фигурой в купальнике — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол
Экипаж «Уральских авиалиний» наградили на «Екатеринбург Арене»
На стадион приехали все члены экипажа: командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Рожающую итальянку высадили из автобуса за безбилетный проезд
Беременную жительницу Неаполя высадили из автобуса, так как у нее не было проездного билета.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Наука
Под поверхностью Земли нашли залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет
Обновлено вчера в 05:24
Общество
Парк по мотивам сказки об Иване-царевиче создали на востоке Москвы
Парк площадью более 10 тыс. кв. м, который посвящен русским народным сказкам, создали на Святоозерской улице на востоке Москвы в рамках фестиваля "Цветочный джем".
Обновлено в 08:49
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Алтайские фермеры получат 500 млн господдержки в ближайшие пять лет
Средства направят до 2024 года по федеральному проекту Алтайский край получит 500 млн рублей до 2024 года по федеральному проекту на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 07:51