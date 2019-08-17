Футбол

Крицюк выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»Евро-футбол.ру 08:29

Матч пройдет 17 августа, начало - 16:30 мск.
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Крицюк и Сулейманов выйдут в стартовом составе «Краснодара» против «Тамбова»

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