Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:28
Футболисты «Краснодара» обыграли «Тамбов» в мачте шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 2:0. Голы забили: Вандерсон (2), Уткин (78).
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Транспорт
Тайфун в Приморье затопил и разрушил 17 участков дорог
В Приморском крае в результате обрушившегося на регион тайфуна «Кроса» оказались подтопленными 17 участков дорог, сообщает краевая администрация.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Футбол
Пилот – Герой России откроет футбольный матч в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:38
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Обновлено в 11:36
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Происшествия
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В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
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Общество
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Парк площадью более 10 тыс. кв. м, который посвящен русским народным сказкам, создали на Святоозерской улице на востоке Москвы в рамках фестиваля "Цветочный джем".
Обновлено в 08:49
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок
Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, наблюдается подъем уровней рек муниципального округа города с достижением опасных отметок (Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста).
Обновлено в 10:02
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
Малком и Дриусси пропустят матч с «Ахматом» из-за травм
Обновлено в 09:37
Происшествия
Один человек погиб в результате мощного ливня в Стамбуле
Мощные ливни обрушились и на российское Черноморское побережье. Как писал News.ru, частично затопленными оказались улицы Сочи.
Обновлено в 11:22
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Политика
В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России
Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака
Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Игры
Игровой сервис Apple Arcade уже доступен для некоторых сотрудников компании, причём не бесплатно
Как сообщает источник, сервис Apple Arcade стал на шаг ближе к выходу, так как Apple запустила внутреннюю программу раннего доступа для своих сотрудников.
Обновлено в 11:40