Футбол

Крицюк рассказал о состоянии КлассонаМатч ТВ вчера в 12:06

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона. Напомним, ранее шведский футболист получил повреждение колена в матче за национальную команду.
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Крицюк – о состоянии Классона: «Ничего хорошего»

ProstoProSportвчера в 12:05

Крицюк - о травме Классона: «С Виктором ничего хорошего»

Soccer.ruвчера в 12:30

Крицюк рассказал о состоянии Классона

Матч ТВвчера в 12:06

Крицюк рассказал о состоянии Классона

Sportbox.RUвчера в 12:06

Станислав Крицюк – о состоянии Классона: Рассказать не могу, но ничего хорошего

Советский спортвчера в 12:28

Крицюк: «С Классоном ничего хорошего»

Евро-футбол.рувчера в 12:04

Крицюк - о травме Классона: «С Виктором ничего хорошего»

Спорт-Экспрессвчера в 11:33
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Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян — 48% — не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:42
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил об операции по смене пола

Актер Алексей Панин заявил, что сделал операцию по смене пола.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией

Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера

Обновлено вчера в 03:44
Спорт

Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено 22 июня в 10:57
Политика

Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Турцию задержали на 8 часов

Обновлено в 00:40
Общество

Артисты поделились впечатлениями от праздника «Алые паруса»

Популярные артисты выступили на главном празднике выпускников «Алые паруса – 2019» в Санкт-Петербурге и поздравили со сцены гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Технологии

Yota представила гибкую линейку минут и интернета

Мобильный оператор Yota запускает гибкую линейку связи, позволяющую выбрать любое количество минут и гигабайт: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено в 01:01
Политика

В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТО

Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Осаке ради борьбы с усиливающимся в мире протекционизмом.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

На Украине скончался политик, избитый полицейскими

Член украинской партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий скончался от остановки сердца, 23 июня сообщил председатель областной организации партии в Винницкой области Сергей Гайструк на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи

Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов

Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Политика

Девочка из Крыма обратилась с просьбой к Зеленскому

Семилетняя Варвара Резуник выступила с обращением в адрес президента Украины Владимира Зеленского, она попросила освободить отца.
Обновлено вчера в 04:54
Здоровье

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Обновлено в 00:11
Происшествия

В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей

Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Подводная лодка вместо квартиры: на юге России нашли готовый бизнес по цене жилья в Новосибирске

Аналитики N1.RU сравнили стоимость жилья с ценами на готовый бизнес на российских курортах, на котором можно заработать летом, — средняя квартира в Новосибирске может выступить достаточным стартовым капиталом.
Обновлено в 00:18
Экономика

На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено вчера в 17:03
Общество

СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона

Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзиского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
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Виктор Классон
Шведский футболист
Шведский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» и сборной Швеции. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Станислав Васильевич Крицюк
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Российский футболист, вратарь российского клуба «Краснодар» и сборной России.
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