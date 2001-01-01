Футбол
Крицюк рассказал о состоянии КлассонаМатч ТВ вчера в 12:06
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона. Напомним, ранее шведский футболист получил повреждение колена в матче за национальную команду.
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Станислав Крицюк – о состоянии Классона: Рассказать не могу, но ничего хорошего
Советский спортвчера в 12:28
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:09, Вашингтон
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К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
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Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
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Рейс из Новосибирска в Турцию задержали на 8 часов
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Артисты поделились впечатлениями от праздника «Алые паруса»
Популярные артисты выступили на главном празднике выпускников «Алые паруса – 2019» в Санкт-Петербурге и поздравили со сцены гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Технологии
Yota представила гибкую линейку минут и интернета
Мобильный оператор Yota запускает гибкую линейку связи, позволяющую выбрать любое количество минут и гигабайт: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
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Политика
В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТО
Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Осаке ради борьбы с усиливающимся в мире протекционизмом.
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Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
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Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено вчера в 12:37
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Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов
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Девочка из Крыма обратилась с просьбой к Зеленскому
Семилетняя Варвара Резуник выступила с обращением в адрес президента Украины Владимира Зеленского, она попросила освободить отца.
Обновлено вчера в 04:54
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В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей
Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Подводная лодка вместо квартиры: на юге России нашли готовый бизнес по цене жилья в Новосибирске
Аналитики N1.RU сравнили стоимость жилья с ценами на готовый бизнес на российских курортах, на котором можно заработать летом, — средняя квартира в Новосибирске может выступить достаточным стартовым капиталом.
Обновлено в 00:18
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
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Обновлено вчера в 23:30
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Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 17:03
Общество
СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
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Обновлено вчера в 19:58
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
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Обновлено вчера в 21:57