Футбол

Крицюк рассказал о состоянии КлассонаМатч ТВ 12:06

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Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона. Напомним, ранее шведский футболист получил повреждение колена в матче за национальную команду.
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