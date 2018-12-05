Футбол

Крицюк рассказал, что он не подписывал характеристику на Мамаева
RT на русском
15:17

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
17′
Кристиан Куэва
31′
41′
Дмитрий Скопинцев
45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
46′
56′
Александр Зуев
57′
Жан Майер
63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
71′
79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
89′
Александр Гацкан
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал, что он не подписывал характеристику на Павла Мамаева, который обвиняется в избиении трёх человек и находится в СИЗО «Бутырка».
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Станислав Васильевич Крицюк
Российский футболист
Российский футболист, вратарь российского клуба «Краснодар» и сборной России.
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