Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал, что он не подписывал характеристику на Павла Мамаева, который обвиняется в избиении трёх человек и находится в СИЗО «Бутырка».

Крицюк рассказал, что он не подписывал характеристику на Мамаева

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