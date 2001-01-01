Футбол
Крицюк объяснил свое отсутствие в составе «Краснодара» на матч с ЦСКАМатч ТВ 27 июня в 11:43
Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк объяснил свое отсутствие в составе «быков» на матч с ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер.
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Андрей Тихонов: «ЦСКА выглядел получше „Краснодара“ в матче Кубка Париматч Премьер»
Sportbox.RUвчера в 05:24
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