Финансы

Крепкий доллар душит экономику СШАВести.Финанс 15:15

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Элизабет Уоррен недавно опубликовала план по созданию рабочих мест в США, на который Уолл-стрит отреагировала довольно агрессивно. В нем говорится о необходимости усилить внутреннее производство и экспорт, установив контроль над переоцененным долларом.
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