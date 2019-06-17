Финансы
Крепкий доллар душит экономику СШАВести.Финанс 15:15
Элизабет Уоррен недавно опубликовала план по созданию рабочих мест в США, на который Уолл-стрит отреагировала довольно агрессивно. В нем говорится о необходимости усилить внутреннее производство и экспорт, установив контроль над переоцененным долларом.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
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