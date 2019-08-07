Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на КиркороваРБК 06:34
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81 889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания. Истец и ответчик должны в письменном виде предоставить доказательства и необходимые документы до 27 августа.
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Политика
Порошенко вызвали на очередной допрос
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил 7 августа и. о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко в комментарии информационному агентству «Укринформ».
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ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
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Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном встречу в нормандском формате.
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Как сообщается, ранее другие, менее совершенные методы позволии специалистам предположить, что черная дыра может более чем в 300 раз превосходить Солнце по массе, однако новые, более достоверные измерения, пусть и выглядят заметно «скромнее», все равно являются весьма впечатляющими, считают авторы научной работы.
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Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
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Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
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Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных
Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
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Москвичей предупредили о погодном коллапсе
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Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
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Цена на золото резко выросла впервые за шесть лет
Цена на золото резко выросла впервые за шесть лет Желтый металл подорожал на фоне конфликта США и Китая.
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Общество
Володин раскритиковал власти Саратова за срыв реконструкции стадиона
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе поездки в свой избирательный округ - Саратовскую область - раскритиковал местные власти за срыв конкурса на реконструкцию стадиона "Волга", потребовав завершить работы к лету 2020 года.
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Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
В Твери были уволены все водители трамваев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Уотфорд» претендует на Уэлбека
Обновлено в 05:46
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
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В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
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Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Политика
В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России.
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Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
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Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией
Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
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Экономика
Moody`s назвало новые санкции США «постоянной угрозой» для России
Новые санкции США в долгосрочной перспективе будут влиять на российские инвестиции и доступ к технологиям, заявило рейтинговое агентство Moody`s. Однако в краткосрочной перспективе ограничения не скажутся на кредитоспособности российского правительства.
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