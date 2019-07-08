Политика

Кремль жестко отреагировал на оскорбление ПутинаРамблер 06:47

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин». Как сообщает ТАСС, Песков обратил внимание, что поступок осудили и в руководстве Грузии.
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Песков считает позором для грузин оскорбления российских властей в телеэфире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое поведение "большим позором для грузин". "Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем", - заявил представитель Кремля журналистам.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

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