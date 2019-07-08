Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое поведение "большим позором для грузин". "Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем", - заявил представитель Кремля журналистам.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин». Как сообщает ТАСС, Песков обратил внимание, что поступок осудили и в руководстве Грузии.

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