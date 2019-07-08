Политика
Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевиденииLenta.ru 05:42
В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 8 июля.
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Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
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Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
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Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
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В Тбилиси возобновилась акция против действий ведущего «Рустави 2»
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
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Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
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В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
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Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
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Умер режиссер Владимир Златоустовский
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Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии
Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными.
Обновлено в 15:00
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ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
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Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
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Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54