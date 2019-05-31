Политика
Кремль заявил об отсутствии условий для встречи в нормандском форматеКоммерсантъ 07:16
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что для того, чтобы встреча в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) состоялась, необходимо, чтобы «созрели соответствующие условия».
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Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Обновлено в 05:34
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новые книги о вселенной Гарри Поттера
Книги будут опубликованы в электронном формате на сайте Pottermore – главном фанатском ресурсе по вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Общество
Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео
Обновлено в 07:37
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов
Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
За теплый прием поблагодарила Москву ростовчанка Виктория Лопырева
В своем Instagram модель опубликовала снимок, который, по ее словам, был сделан в Москве. На снимке модель запечатлена в свитере и шортах.
Обновлено в 03:49
Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Политика
Трамп принял предложение Эрдогана по С-400, сообщили СМИ
Обновлено в 09:28
Политика
В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Политика
Савченко обвинила Порошенко в организации взрывов на военных складах
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прямо обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в причастности к пожарам и уничтожению военных складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.
Обновлено в 04:54
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Политика
ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиян
На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян.
Обновлено в 05:29
Космос
NASA сняло на видео странные лучи из космоса
Заметив неизвестные лучи, направленные на Землю, учёные NASA поспешили выключить видеотрансляцию из космоса.
Обновлено в 07:51
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе
Примадонна показала, как проводит время с детьми Елизаветой и Гарри на природе. Алла Пугачева нечасто делает публикации в социальных сетях.
Обновлено в 09:08
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Наука
Названа новая причина вымирания неандертальцев
Прежде выдвигали теории, где причинами исчезновения неандертальцев называли климатические изменения.
Обновлено вчера в 10:54