Размещение этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом.

России придется взять под прицел американские ракетные системы в Европе, если Вашингтон их там разместит после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДЛРСМ).

Кремль заявил о готовности взять ракеты США под прицел

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