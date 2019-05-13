Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатораРБК 00:00
Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований. То же самое касается губернаторов, ставших лидерами по доверию, добавили оба собеседника РБК.
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Гаджеты
Huawei для рекламы смартфона P30 Pro построила 20-этажный дом
Обновлено вчера в 23:47
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Происшествия
Самолет Superjet-100 не вылетел из Новосибирска в Ростов-на-Дону
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, принадлежащий авиакомпании "Азимут" не вылетел из международного аэропорта "Толмачево" города Новосибирска в международный аэропорт "Платов" города Ростов-на-Дону.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Под Владимиром два человека погибли в ДТП из-за мыльного вещества
Из-за скользкого дорожного покрытия произошло три ДТП, жертвами которых стали два человека, еще девять — в том числе ребенок 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Истребители F-35 оборудуют ракетой — убийцей систем ПРО
Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II оснастят сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER, предназначенными для уничтожения радаров вражеских ПРО.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра
Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Министр Паздников в 2018 году заработал 3,3 млн руб
Супруга министра заработала 632 тысячи рублей за год. Четыре заместителя министра задекларировали в 2018 году по 1,2 млн рублей доходов.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая пожаловалась, что не может увидеть свой маникюр
Диана Гурцка обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram видеозапись, где она в привычных черных очках, с которыми никогда не расстается на публике, наслаждается прекрасной погодой во время прогулки в парке.
Обновлено в 00:59
Политика
Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Sukhoi Superjet 100 не полетел в Астрахань
Парный рейс в Астрахань и ряд других субъектов Федерации с использованием самолёта Sukhoi Superjet 100 был отменен российским авиапредприятием «Аэрофлот» в минувшую пятницу, 10 мая.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
Отдельную рассадку родителей и детей в самолетах предложили запретить
Как считает депутат, при возникновении нештатной ситуации родители и дети, которые сидят не рядом, бросятся искать друг друга, пренебрегая элементарными правилами безопасности, мешая другим пассажирам и обостряя и без того непростую обстановку.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Reuters: Помпео отменил визит в Москву
Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
Амстердам вводит запрет на бензиновые и дизельные автомобили
Власти Амстердама разработали план мероприятий, согласно которому через 11 лет будет введен полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Кредиторы ЯТЭК пошли к поручителям
По мнению юристов, иск к поручителю вызван в том числе тем, что в отношении ЯТЭК до последнего времени действовала процедура наблюдения, которая позволяла кредиторам получить деньги только через долгое и сложное банкротство.
Обновлено вчера в 17:57
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Экономика
A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса
Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»
Обновлено вчера в 12:52
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12