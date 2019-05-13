Политика

Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатораРБК 00:00

Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований. То же самое касается губернаторов, ставших лидерами по доверию, добавили оба собеседника РБК.
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В Кремле оценили запрос на смену губернатора Тульской области

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Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

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Huawei для рекламы смартфона P30 Pro построила 20-этажный дом

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В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
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Самолет Superjet-100 не вылетел из Новосибирска в Ростов-на-Дону

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, принадлежащий авиакомпании "Азимут" не вылетел из международного аэропорта "Толмачево" города Новосибирска в международный аэропорт "Платов" города Ростов-на-Дону.
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Под Владимиром два человека погибли в ДТП из-за мыльного вещества

Из-за скользкого дорожного покрытия произошло три ДТП, жертвами которых стали два человека, еще девять — в том числе ребенок 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
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Истребители F-35 оборудуют ракетой — убийцей систем ПРО

Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II оснастят сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER, предназначенными для уничтожения радаров вражеских ПРО.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра

Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
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Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
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Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

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Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР

Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено вчера в 14:40
Общество

Министр Паздников в 2018 году заработал 3,3 млн руб

Супруга министра заработала 632 тысячи рублей за год. Четыре заместителя министра задекларировали в 2018 году по 1,2 млн рублей доходов.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая пожаловалась, что не может увидеть свой маникюр

Диана Гурцка обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram видеозапись, где она в привычных черных очках, с которыми никогда не расстается на публике, наслаждается прекрасной погодой во время прогулки в парке.
Обновлено в 00:59
Политика

Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено вчера в 21:33
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Sukhoi Superjet 100 не полетел в Астрахань

Парный рейс в Астрахань и ряд других субъектов Федерации с использованием самолёта Sukhoi Superjet 100 был отменен российским авиапредприятием «Аэрофлот» в минувшую пятницу, 10 мая.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
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Общество

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Как считает депутат, при возникновении нештатной ситуации родители и дети, которые сидят не рядом, бросятся искать друг друга, пренебрегая элементарными правилами безопасности, мешая другим пассажирам и обостряя и без того непростую обстановку.
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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
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Избирком Литвы обработал 100% бюллетеней на президентских выборах

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В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Политика

Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
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В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
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СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено вчера в 22:25
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Амстердам вводит запрет на бензиновые и дизельные автомобили

Власти Амстердама разработали план мероприятий, согласно которому через 11 лет будет введен полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
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Кредиторы ЯТЭК пошли к поручителям

По мнению юристов, иск к поручителю вызван в том числе тем, что в отношении ЯТЭК до последнего времени действовала процедура наблюдения, которая позволяла кредиторам получить деньги только через долгое и сложное банкротство.
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Экономика

A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса

Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».
Обновлено вчера в 17:00
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Молоко убегает из федеральных сетей

Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
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В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Обновлено вчера в 12:52
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HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
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