Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотамРБК 06:29
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Подобное решение однозначно имеет негативное последствие и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общего процесса политического урегулирования. Это ни у кого не вызывает сомнения. А главное, это ещё одно нарушение международного права со стороны Вашингтона.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSM News 06:07
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Общество
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УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
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Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
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Обновлено в 02:00
Авто
BMW анонсировала электрические iX3, i4 и iNext
Компания продемонстрировала его новую решетку радиатора и технологию BMW eDrive пятого поколения, а также запас хода в 400 км. Представители марки также заявляют, что автомобиль может получить доступ к зарядным станциям мощностью 150 киловатт, что подтверждает слухи о коротком времени зарядки — восполнить батарею можно будет всего за 30 минут.
Обновлено в 01:05
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Обновлено в 04:24
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Обновлено в 03:12
Происшествия
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В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Финансы
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Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Нидерландах обнаружили картину Пикассо, украденную 20 лет назад
Написанный в 1938 году "Портрет Доры Маар" был украден в 1999 году с яхты саудовского шейха, в то время, когда она стояла на якоре во французском Антибе.
Обновлено в 06:37
Общество
Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику
Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику».
Обновлено в 07:03
Экономика
Регулятор попытался лишить фирму «Красного & Белого» лицензии на алкоголь
Претензии РАР касались того, что общество осуществляло оборот алкогольной продукции, информация о которой не была зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, а именно «Прометеем» нарушались сроки фиксации алкоголя в системе на один-два дня, заявил представитель службы в ходе заседания.
Обновлено в 06:38
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае
По словам главы подразделения Xiaomi в Юго-Восточной Азии Джона Чена, аппарат является эксклюзивом для Китая и Индии.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
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В Англии наркотики в тюрьму передавали в телах мертвых крыс
Обновлено вчера в 09:01
Политика
ФАС намерена наказать Бориса Дубровского
Со слов заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрея Цариковского, ведомство передаст в правоохранительные органы документы в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в антиконкурентном сговоре на аукционах по ремонту дорог в Челябинской области, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:04
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
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