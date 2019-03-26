Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотамРБК 06:29

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Дмитрий Песков
Подобное решение однозначно имеет негативное последствие и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общего процесса политического урегулирования. Это ни у кого не вызывает сомнения. А главное, это ещё одно нарушение международного права со стороны Вашингтона.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSM News 06:07

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