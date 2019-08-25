Политика

Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе РоссииИзвестия 15:22

Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 13:29
с чего всё началось

Кремль надеется на здравый смысл участников G7 при восстановлении отношений с Россией

Москва рассчитывает на здравомыслие всех стран-участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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