Политика
Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе РоссииИзвестия вчера в 15:22
Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК вчера в 13:29
с чего всё началось
Москва рассчитывает на здравомыслие всех стран-участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.ТАССвчера в 13:28
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Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
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Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 20:11
Культура
Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли
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Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Для большинства граждан главным страхом оказались болезни их детей и близких. Этот вариант выбрали 58% респондентов.
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Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
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Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Авто
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Мелкосерийный выпуск ВАЗ-21043-33 «Жигули» на мощностях «ВАЗинтерсервиса» продлился всего четыре года – до 1997 года.
Обновлено вчера в 01:30
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле
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Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание строительной компании
В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания строительной компании «Мостобуд».
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Происшествия
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Авто
Составлен ТОП-3 демилитаризованных российских боевых машин
Эксперты составили ТОП-3 демилитаризованных российских боевых машин, которые граждане страны могут приобрести в свободной продаже.
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Общество
Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве
По данным исследования, треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте расположился Китай (19%), а на третьем - Франция (11%).
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Авто
В Сети показали огромный УАЗ по прозвищу «Малыш»
Российский автомобильный энтузиаст создал уникальный вездеход, дав ему название «Малыш».
Обновлено в 00:09
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено вчера в 05:32
Общество
СМИ сообщили о плане S7 объединить авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»
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Обновлено в 00:40
Политика
В Абхазии Квициния и Аршба борются за выход во второй тур с Хаджимбой
Обновлено вчера в 23:05
Авто
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Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной
Вечером в воскресенье в Екатеринбурге на выезде из ТЦ "Мега" на Объездную произошло массовое ДТП.
Обновлено в 00:58