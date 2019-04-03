Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном мореLenta.ru 05:46
Ранее в среду Кей Бейли Хатчисон анонсировала обсуждение странами НАТО мер защиты украинских судов в Черном и Азовском морях. По ее словам, безопасность могут обеспечить военные корабли членов НАТО. Также стороны обсудят укрепление разведки в регионе, в том числе воздушной.
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Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду, ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПарламентская газета 06:51
с чего всё началось
«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере»,— сказала госпожа Хатчисон на брифинге в Вашингтоне.Коммерсантъвчера в 23:37
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