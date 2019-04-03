Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном мореLenta.ru 05:46

Ранее в среду Кей Бейли Хатчисон анонсировала обсуждение странами НАТО мер защиты украинских судов в Черном и Азовском морях. По ее словам, безопасность могут обеспечить военные корабли членов НАТО. Также стороны обсудят укрепление разведки в регионе, в том числе воздушной.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду, ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПарламентская газета 06:51
с чего всё началось
«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере»,— сказала
 госпожа Хатчисон на брифинге в Вашингтоне.
Коммерсантъвчера в 23:37

Подробнее о событии

Шаманов: Россия примет меры в случае появления кораблей НАТО у ее берегов

ТАСС08:28

Герой России предложил НАТО «свои хотелки» по Черному морю рассказывать друг другу

Царьград06:48

Корабли НАТО прикроют очередной «керченский прорыв» ВМСУ

Независимая газета04:58

Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном море

РБК05:18

В Совфеде оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

RT на русском07:19

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море и Керченском проливе

Газета.Ru07:11

Постпред США при НАТО рассказала о готовящемся «пакете мер в Черном море»

РИА Новостивчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Музыка

Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Происшествия

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся

Обновлено вчера в 17:39
Гаджеты

Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Культура

Симоньян на НТВ расскажет о работе в горячих точках и личной жизни

Главред RT вспомнит о своем детстве, о жизни в американской семье во время стажировки в США, о первых командировках в горячие точки.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии

Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.
Обновлено в 05:40
Экономика

ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане

ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Авто

Infiniti покажет в Шанхае новый спортивный седан

В Сети появился тизер концептуального спортивного седана под названием Qs Inspiration.
Обновлено в 04:22
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

На китайской базе заметили лазер для уничтожения спутников

Обновлено в 04:39
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Происшествия

ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Финансы

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтра

Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

Обновлено в 02:10
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Общество

Эксперт назвал необъективным рейтинг безопасности регионов России

Всего в 2018 году было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 05:46
Наука

В NASA разработали крыло нового типа

Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено 01 апреля в 06:53
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Авто

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье на Aurus

Владимир Путин посетил новый завод Daimler в Московской области, осмотрел процесс сборки седанов Mercedes Е-класса и оставил автограф на автомобиле этой модели.
Обновлено в 07:30
Общество

У трети российских семей не хватает денег на обувь

В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 08:04
Футбол

РФС отклонил требование «Динамо» о санкциях к Ташаеву

Напомним, «Динамо» обратилось в палату РФС по разрешению споров с заявлением в отношении Ташаева о возврате суммы подъемных и применении санкций к футболисту.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено вчера в 15:53
Кино

Аллу Пугачеву зовут в продолжение мультсериала «Простоквашино»

Обновлено в 08:02
Авто

УАЗ выпустит внедорожник на платформе Toyota Land Cruiser Prado

Ульяновский завод выпустит новые модели, в основу которых ляжет платформа класса Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 05:37
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное