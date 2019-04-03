Кремль возмутили планы НАТО в Черном мореLenta.ru 05:46

с чего всё началось

Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду, ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна.

Ранее в среду Кей Бейли Хатчисон анонсировала обсуждение странами НАТО мер защиты украинских судов в Черном и Азовском морях. По ее словам, безопасность могут обеспечить военные корабли членов НАТО. Также стороны обсудят укрепление разведки в регионе, в том числе воздушной.

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