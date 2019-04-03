Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном мореLenta.ru 05:46

В Москве не понимают, что имеет в виду американская сторона, говоря о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив, отметил Песков. Он подчеркнул, что решение о пропуске кораблей НАТО может быть принято только после поступления соответствующего запроса.
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Дмитрий Песков
Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательна, и она тоже хорошо известна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 14:55

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