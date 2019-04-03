Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном мореLenta.ru 05:46
В Москве не понимают, что имеет в виду американская сторона, говоря о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив, отметил Песков. Он подчеркнул, что решение о пропуске кораблей НАТО может быть принято только после поступления соответствующего запроса.
Читать в источнике
Оценить
Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательна, и она тоже хорошо известна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 14:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Путешествия
Страховщики назвали самые опасные страны для россиян
"Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.
Обновлено в 12:40
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено в 08:35
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Политика
Байден ответил на претензии обвинивших его женщин
Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Политика
США отчитали Германию за недофинансирование НАТО
Германия не выполняет своих финансовых обязательств по отношению к НАТО, заявил вице-президент США Майкл Пенс 3 апреля, передает телеканал CNA.
Обновлено в 18:07
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Политика
Власти Венесуэлы рассказали о поставках медикаментов из России и Китая
Венесуэла благодаря сотрудничеству с РФ и Китаем до конца года ежемесячно будет получать в среднем 99 контейнеров с медикаментами, что поможет избежать блокады со стороны США, заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.
Обновлено в 18:02
Экономика
В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Интернет
ESET: в мессенджере WhatsApp зафиксирована фишинговая атака
Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье
На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Авто
Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport
Маленький кроссовер с возрожденным названием Puma придет на смену EcoSport, а на рынке будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.
Обновлено в 02:42
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Российские военные летчики начали второй этап конкурса «Авиадартс»
Второй этап конкурса "Авиадартс" начался в Воздушно-космических силах (ВКС) России, победители состязания отправятся в Крым в конце весны на всероссийские состязания по летной выучке.
Обновлено в 13:04
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Наука
Ученые нашли связь орального секса с риском выкидыша
Специалисты случайно выявили связь между оральным сексом и риском выкидыша.
Обновлено в 15:34
Экономика
Минфин предложил новые налоги вместо сборов
По данным СМИ, Минфин предложил ввести в кодекс 5 новых глав: 1. Об экологическом налоге; 2. Утилизационном сборе; 3. Сборе с пользователей автодорог; 4. Налоге с операторов связи; 5. О гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено в 17:48
Политика
Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.
Обновлено в 18:15