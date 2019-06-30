Кремль увидел взаимность Трампа в усилиях по нормализации отношенийРБК 07:33

Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Кремль впервые увидел «взаимность» в действиях американского президента. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Кремль увидел взаимность Трампа в усилиях по нормализации отношений

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