Экономика
В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувьГазета.Ru 06:37
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости". Он попросил Росстат дать пояснение по этой информации.
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Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:12
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