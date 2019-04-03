Экономика

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувьГазета.Ru 06:37

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости". Он попросил Росстат дать пояснение по этой информации.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:12

Подробнее о событии

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Коммерсантъ15:23

Как понимать данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

Ведомости16:39

В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей

Псковская Лента Новостей05:27

Росстат по просьбе Пескова разъяснил данные о нехватке обуви у людей

Говорит Москва12:56

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

РБК06:04

Песков: данные Росстата о финансовом положении домохозяйств требуют разъяснений

ТАСС05:36

Росстат объяснил Кремлю, почему треть россиян не может купить себе обувь

URA.Ru12:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Кино

Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»

Обновлено в 09:00
Кино

Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:37
Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Экономика

Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии

Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова сделала заявление о травле Панина

Народная артистка России Лия Ахеджакова в беседе с НСН высказалась о травле актера Алексея Панина, которого критикуют за то, что у себя в инстаграме он назвал россиян "злобными уродцами".
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории

Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Политика

Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море

Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено в 06:08
Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Экономика

Отпущение долгов

МКК "Смсфинанс" в марте поставила эксперимент — простила заемщикам долги на 500 тыс. рублей.
Обновлено в 17:02
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше

Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста

В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Политика

Британские парламентарии одобрили законопроект о продлении Brexit

Члены Палаты общин британского парламента с перевесом в один голос приняли законопроект о продлении срока Brexit, пишет The Guardian.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Происшествия

Чрезвычайное предложение: МЧС закрывает центр управления в кризисных ситуациях

"Боевые" вместо штабных Как отметил собеседник, знакомый с ситуацией в столичном ЦУКС, "пилотный проект по переходу территориальных органов и сил МЧС на функционирование в новой организационно-штатной структуре" реализуется в Москве с конца марта.
Обновлено в 17:02
Политика

Кремль получил запрос Эстонии по поводу встречи Кальюлайд с Путиным

Российская сторона получила запрос от Эстонии по поводу встречи главы этой страны с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:15
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Происшествия

В ЗакСе Петербурга отвергли версию теракта в академии Можайского

Взрыв в академии имени Можайского не был терактом, заявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено в 07:05
Политика

Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике

Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Космос

Китай в 40 раз увеличил штрафы за создание помех для крупнейшего в мире радиотелескопа

Китай в 40 раз увеличил размер штрафа за создание помех для крупнейшего в мире радиотелескопа FAST.
Обновлено вчера в 16:39
Здоровье

Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион

В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года

Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.
Обновлено в 03:47
Здоровье

Отделение нейрохирургии открыли после капремонта в детской больнице им. Башляевой

Обновлено в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное