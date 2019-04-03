Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувьВести.Ru 06:42

Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь. Данные о том, что у трети российских семей нет денег на приобретение обуви по сезону, были опубликованы Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

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