Экономика
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувьВести.Ru 06:42
Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь. Данные о том, что у трети российских семей нет денег на приобретение обуви по сезону, были опубликованы Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
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Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:12
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