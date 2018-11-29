Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита.

В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль сожалеет об отмене встречи Путина с Трампом

Армия и оружие Армия и оружие Израиль опроверг сообщения о сбитом в Сирии самолете

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Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в республику Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.

Политика Политика В Госдуме прокомментировали поездку депутата Лебедева в Майами

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Армия и оружие Армия и оружие Госдеп призвал Россию присоединиться к противодействию Ирану в Сирии «Если Россия хочет работать с США для того, чтобы положить конец сирийскому конфликту, как она это заявляет, то Россия должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующим действиям Ирана в Сирии», — следует из письменных показаний Джеффри перед комитетом палаты представителей США, передает «РИА Новости».

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