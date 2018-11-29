Политика

Кремль сожалеет об отмене встречи Путина с Трампом
РИА Новости
16:42

В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости16:42
Дмитрий Песков
Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 12:54

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