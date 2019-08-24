Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату.

Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Политика Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Политика В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства» "Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.

Культура Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Футбол «Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Крупнейшей мечети Европы дали имя пророка, а не Кадырова Ранее сообщалось, что мечети дадут имя Рамзана Кадырова, но сам глава Чечни на открытии сказал, что ее назовут "Гордость мусульман" и носить она будет имя пророка Мухаммеда.

Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

Армия и оружие Украинский беспилотник сбили в ЛНР Украинский беспилотник, проводивший разведку у линии соприкосновения в Донбассе, сбили в районе населенного пункта Калиновка, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Здоровье В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.

Политика В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Здоровье В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.

Политика Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.

Происшествия Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Общество Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.

Здоровье Как правильно накачать грудные мышцы. 3 упражнения от тренера Упражнение нагружает большую грудную мышцу, а также трицепс и переднюю дельтовидную мышцу.

Политика Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА "Новости".

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал снимок двойного свидания Аллы Пугачевой в Юрмале Максим Галкин порадовал подписчиков в Instagram новым снимком с Юрмалы. Телеведущий показал сюжет двойного свидания супруги Аллы Пугачевой.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

Общество В Думу внесли законопроект об идентификации сотрудников полиции и Росгвардии Сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении на форменной одежде либо амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах.

Кино Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище Народная артистка России Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа.

Авто Ford заставит задних пассажиров придержать языки Согласно недавнему совместному исследованию компании Ford и американского социолога Джесс Карбино, 68% водителей считают, что электронные ассистенты вождения в современных автомобилях способны успокоить задних пассажиров, часто раздающих неуместные советы.