Политика

Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отраслиРБК 07:21

Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Дмитрий Песков
Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:07
с чего всё началось

Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли

Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:07

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