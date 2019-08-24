Политика
Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отраслиРБК 07:21
Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:07
с чего всё началось
Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости06:07
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