Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСОRT на русском 06:45
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Этот опыт считают успешным», — цитирует его ТАСС.
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Политика
Кудрин предложил отобрать Росстат у Орешкина
Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин выразил мнение, что главное статистическое ведомство России следует отобрать у министерства экономического развития (МЭР), которое возглавляет Максим Орешкин.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17
Обновлено в 02:07
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Экономика
ФАС заподозрила Philips в координации цен на три модели смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской "дочки" Philips в связи с возможной координацией цен на три модели смартфонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Политика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз
Россия не создает специально какие-либо военные базы в Венесуэле, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Катя Гордон назвала Собчак «старой и страшной»
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Здоровье
Врачи 16 часов удаляли пациенту опухоль на позвоночнике через рот
Врачи решили удалять опухоль хирургическим путем, потому что она оказалась не чувствительна к лучевой и химиотерапии.
Обновлено в 04:12
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
На Украине арестовано имущество ближайшего соратника Порошенко
Экс-заместитель главы администрации президента Януковича, юрист Андрей Портнов, которого на Украине называют «юридическим киллером» Порошенко, сообщил, что суд арестовал имущество экс-замглавы СБУ Виктора Кононенко.
Обновлено в 04:20
Политика
Путин заявил, что РФ преодолела трудности в экономике
Владимир Путин заявил, что Россия сумела преодолеть трудности в экономики, которые возникли в результате введения против Москвы санкций, а также из-за падения цен на углеводороды.
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Авто
Китайский концерн DFM пожаловался на Краснодарские суды
Мошенническая схема, в которой обвиняют краснодарских судей заключается в следующем: покупатель приобретает новенький DFM AX7, а по прошествии пятнадцати дней подает жалобу на наличие технического дефекта, подтвержденного независимой экспертизой без какого-либо участия продавца, которая впоследствии удовлетворяется судом.
Обновлено в 06:37
Музыка
Ален Делон записал новую песню о любви
Французский актер Ален Делон записал на студии Studio Saint Germain в Париже письмо под музыку.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека
В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Технологии
Uber запускает вертолетный сервис в Нью-Йорке
Обновлено в 05:10
Происшествия
Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением
Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:35
Интернет
В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено в 01:00
Авто
Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval
Новое предприятие по производству автомобилей Haval запущено в Тульской области.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Наука
Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии
Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47